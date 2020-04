Der lebenswichtige Einsatz der Gesundheitsmitarbeiter

Seit die Redaktion am 20. März begonnen hat, die Lokalausgaben der Zeitung im Homeoffice zu produzieren, haben wir immer wieder darum gebeten, all unseren Alltagshelden abends um 21 Uhr – auf der Terrasse, auf dem Balkon oder vor der Haustür – zu applaudieren. Ich denke, dass können wir heute ruhig einmal wiederholen.

All jene nämlich, die aufgrund ihres Berufs soziale Kontakte mit anderen Menschen nicht vermeiden können, sind in Zeiten der Corona-Pandemie besonders gefährdet. Respekt und Anerkennung haben wir schon mehrfach den Einsatz- und Rettungskräften, den Mitarbeitern in den Supermärkten und all den anderen gezollt, die den Laden am Laufen halten, wie es inzwischen schon gängig heißt.

Ein besonderer Dank aber sollte dem medizinischen Personal gelten – egal ob Arzt, Zahnarzt, Arzthelfer, Pflegekraft und, und, und.

Und auch den Medizinstudenten, die jetzt den Ärzten den Rücken freihalten oder den Freiwilligen, die ausgefallenes Personal in den Seniorenheimen ersetzen sowie all denjenigen, die die vielen Tests vornehmen, müssen wir unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Denn all diese genannten Medizin-Beschäftigten behandeln weiter, helfen uns in unserer Not, stellen schlichtweg unsere medizinische Grundversorgung sicher. Ihr Einsatz für die Menschen ist lebenswichtig.

Dass all die Mediziner dennoch ihren gerade jetzt sehr harten Job machen, ist einzigartig. Bedenken Sie bitte, welch extremem Risiko sich die Angehörigen der Gesundheitsberufe Tag für Tag aussetzen müssen, um zu helfen und diejenigen zu versorgen und zu schützen, die zu den vom Coronavirus besonders bedrohten Risikogruppen gehören. Applaudieren Sie – bitte.