Viel Arbeit, viel Aufwand für die Tier-Helfer

Ich finde solche Geschichten über Tiere in Not, die von hilfsbereiten Menschen versorgt werden, immer rührend. Das Leid von Tieren geht mir zu Herzen und es ist toll, dass es Tierfreunde wie die Herzberger Schwanengruppe gibt, die sich um die verletzten oder verunglückten Wesen kümmern.

Ich kann mir gut vorstellen, wieviel Arbeit sowas macht und welch finanzieller Aufwand auch damit verbunden ist. In Osterode ist zum Beispiel Klaus Dietrich so ein Helfer, der in seiner Waldvogelstation viele kleine und auch große Vögel aufpäppelt. Leider bringen wir Menschen aber oft die Tiere erst in Not und müssen dann helfen.