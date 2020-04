Bestes Argument für eine Fusion

Es müsse „über den Tellerrand“ geschaut werden – „bis zu den Corona-Fördertöpfen des Bundes“, schreibt die Wählergruppe. Und gibt das als einen Grund an, nicht mehr über eine Fusion zu verhandeln.

Allerdings: Wer größer ist, kann nun einmal weiter über den Tellerrand hinausgucken. Eine größere Kommune hat eine größere Stimme im Landkreis, in Niedersachsen, im Bund. Dass Fördergeld von außen dringend benötigt wird, um die Folgen der Krise zu mindern, ist das vermutlich beste Argument für eine Südharz-Fusion. Entsprechend ist die Corona-Pandemie ein äußerst guter Grund, Fusionsverhandlungen weiterzuführen, vielleicht sogar auf Forderungen in den Eckpunkten zu verzichten, die alle drei Einheitsgemeinden aufgestellt haben.

Ich erinnere an die knapp eine Million Euro, die Bad Lauterberg aus Hannover für den Um- und Ausbau des Feuerwehrgerätehauses in Barbis bekommt (wir berichteten). Diese Bedarfszuweisung hätte es zumindest nicht in dieser Höhe gegeben, wenn sich die Kneippstadt nicht offen für Fusionsverhandlungen gezeigt hätte. Auch Bad Sachsa und Walkenried sind berücksichtigt worden.