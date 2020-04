Corona genutzt für Hass und Hetze

Das Coronavirus ist nur erfunden? Oder einfach mit Wodka zu bekämpfen, wie der Weißrussische Präsident Lukaschenko gut gelaunt postuliert und seinem Volk rät, einfach mehr zu saufen, um zu gesunden?

Katastrophen biblischen Ausmaßes haben schon immer Verschwörungstheoretiker auf den Plan gerufen, die vorgeben, etwas zu wissen, von dem die Mehrheit keine Kenntnis hat. Derzeit ist das Netz voll mit den abstrusesten Behauptungen zur aktuellen Covid-19-Pandemie.

So soll das Virus aus kommerziellen Gründen für angeblich patentierte Impfstoffe in Umlauf gebracht worden sein. Über das Coronavirus als Komplott von Schweinemästern, Kirche und Politik kann man im Zweifel nur schmunzeln, Spukformeln, wie man einen Zahlencode zum Schutz und zur Heilung in Zusammenhang mit dem Coronavirus aktivieren kann, verlangen nach mildem Kopfschütteln. Ein echter Schenkelklopfer: Das Schweizer TV-Channel-Medium Nancy Holten hält das Virus für eine Botschaft aus einer geistigen Welt, empfängt eigenen Angaben zufolge Nachrichten von Engelwesen, Jesus und sogar Marilyn Monroe.

Bitterernst aber wird es, wenn alte Feindbilder zurechtgebogen werden, wenn Islamisten und Rechtsextremisten die aktuelle Lage nutzen, um Judenhass zu verbreiten. Gearbeitet wird mit den groteskesten Szenarien, der jüdischen Übernahme der Weltwirtschaft, dem Generieren jüdischer Gewinne aus einem möglichen Impfstoff, von Israel entwickelten Biowaffen oder einem jüdischen Versuch, die Weltbevölkerung zu reduzieren

Für sich ist das Geschwätz der Hetzer schon schlimm genug, die in ein Klima der Verunsicherung stoßen. Es ist aber besonders perfide vor dem historischen Hintergrund. Immer wieder wurde die jüdische Bevölkerung in Pestzeiten als Giftmischer und Brunnenvergifter diffamiert und verfolgt, teils aus Dummheit und Unwissenheit der Bevölkerung, die noch tief im Aberglauben verwurzelt war und alles glaubte, was Unerklärliches erklärbar zu machen schien, teils aber auch mit handfesten wirtschaftlichen Interessen. Gesellschaftlich in anrüchige Berufszweige gedrängt, wirtschafteten jüdische Geschäftsleute gut, erwarben Vermögen, das man ihnen immer wieder neidete und abnahm, und nicht nur das, sondern auch das Leben ganzer Gemeinden auslöschte. Der Genozid während des Dritten Reichs mit Millionen von Opfern war also nur eine „alte Tradition“,wenn auch eine schreckliche.

Jetzt schon wieder Hassbotschaften und widerwärtige Karikaturen: Wir wissen aus der Geschichte und aus der jüngsten Vergangenheit, dass aus Worten Taten werden können. Jeder ist aufgerufen, seine Stimme dagegen zu erheben, ob im persönlichen Gespräch oder im Netz.