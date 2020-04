Blick auf den Beginn von Corona

Vor dem Supermarkt brav mit einem Einkaufswagen anstehen, im Laden und im Freien Abstand zu anderen wahren, keine Grüppchen zum Feierabend-Bier empfangen, Kontakt zu Freunden und Familie per Telefon und digitalen Möglichkeiten halten – an die Einschränkungen habe ich mich gewöhnt, sie sind schnell Teil des Alltags geworden. Die einschneidenden Kontaktbeschränkungen traten Mitte März in Kraft; damit schlossen Schulen, Kindertagesstätten, ganz viele Geschäfte. Und auch Pflegeheime für Besucher.

Was in den März-Wochen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Südharz geschehen ist, scheint furchtbar lang her zu sein, so empfinde ich es zumindest. Können Sie sich daran erinnern, dass einst ein Zelt im Gespräch für ein Corona-Testzentrum in Göttingen war? Doch das liegt gar nicht so weit in der Vergangenheit. Und in der kurzen Zeit ist es den Südharzern gelungen, Kliniken aufzurüsten, Hilfen für andere zu organisieren, sich an Beschränkungen zu gewöhnen, um indirekt Leben zu retten. Und dafür können sich die meisten Privatleute noch eine Zeit lang mit der Situation, die erst wenige Wochen anhält, arrangieren. Davon bin ich überzeugt.

Corona-Chronik- Das war der März im Südharz