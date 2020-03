Richtige Entscheidung

Haushaltsberatungen sind nie leicht: Wünsche oder Pläne übersteigen oftmals das, was an finanziellen Mitteln in einer Kommune vorhanden ist. Den Mitgliedern des Gemeinderates Walkenried, aber auch der Verwaltung muss man beim Zahlenwerk 2020 dennoch Respekt zollen. In den wochenlangen Beratungen...