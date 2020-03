Das Problem mit den Posten im Vorstand

Es ist ein Problem, mit dem sich viele Vereine auseinandersetzen müssen: Es wird zunehmend schwieriger, die Vorstandsposten zu besetzen – mitunter sogar, überhaupt Mitglieder für die Übernahme von offiziellen Aufgaben zu gewinnen. Für eingetragene Verein kann das existenzbedrohend sein: Kann kein handlungsfähiger Vorstand gebildet werden, muss der Verein aufgelöst werden.

Über die Ursachen für die Entwicklung kann man spekulieren: Viele Menschen sind beruflich stark eingebunden und wollen sich in ihrer Freizeit nicht noch ein arbeitsintensives Ehrenamt aufhalsen. Anderen trauen sich nicht zu, die Führungsverantwortung zu übernehmen, schließlich geht es ja dabei auch um haftungsrechtliche und finanzielle Aspekte. Vielleicht ist es auch ein Zeichen einer verbreiteten Konsumentenhalten: Ein Verein wird von manchen Mitgliedern eher als Dienstleistungsangebot gesehen – etwa für sportliche Betätigung – und nicht so sehr als gemeinnützige Organisation, zu deren Fortbestehen man einen aktiven Beitrag leisten sollte.

Was auch immer die konkreten Gründe sein mögen: Mit den Konsequenzen müssen sich alle betroffenen Verein auseinandersetzen, so sie denn weiterleben wollen. Eine Möglichkeit wäre es, den rechtlichen Status als eingetragener Verein aufzugeben und nur noch als eine Art Club fortzubestehen. Dann braucht man keinen Vorstand, darf aber zum Beispiel keine Spendenquittungen ausstellen. Außerdem pflegen viele etablierte Vereinen ja auch eine mitunter hunderte Jahre alte Tradition, die man nicht so einfach aufgeben mag.

Doch es gibt auch andere Wege, einige werden bereits praktiziert oder erprobt, zum Beispiel, dass eine Art gemeinsame Dachorganisation gebildet wird, die sich um die Verwaltungsangelegenheiten und Finanzen der zuvor eigenständigen örtlichen Vereine kümmert und diese so entlastet. Der Sportverein kann sich dann auf den Sport konzentrieren, der Chor allein aufs Singen. Ein anderer Lösungsansatz ist das Teammodell auf Vorstandsebene, wie es der TVG Hattorf jetzt ausprobieren will. Geteilte Verantwortung ist sicher leichter zu tragen.