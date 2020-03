Absperrung beachten

Nicht nur Absperrbaken und Verbotsschildern, nun auch noch Paletten mit Pflastersteinen, die an Panzersperren erinnern: die Absperrmaßnahmen in der Ortsdurchfahrt in Walkenried haben eine neue Stufe erreicht – und das nur, weil es anscheinend zu viele Verkehrsteilnehmer gibt, die besser kein Fahrzeug führen sollten.

Dabei ist es doch absolut unmissverständlich: die von der Baufirma getroffenen Absperrungen in der Vergangenheit getroffen wurden, sind keine Diskussionsgrundlage, die man vielleicht beachten könnte. Insofern werte ich das, was jetzt passiert ist, als das berühmte Sprichwort „Lernen durch Erfahrung“.

Sicherlich ist es als Anwohner, Kunde oder Lieferant nicht schön, wenn man ein Grundstück, Haus oder Geschäft nicht wie gewohnt anfahren kann, aber komplett ohne Einschränkungen kann eine solche große Baumaßnahme wie die Sanierung der Ortsdurchfahrt nicht verlaufen.

All dies ist aus meiner Sicht aber auch kein Grund, die Harz- und Bahnhofstraße zum rechtsfreien Raum zu erklären. Wenn am Ende sogar die Sicherheit der Bauarbeiter massiv gefährdet wird, bleibt schon die Frage, wie weit mancher scheinbar gewillt ist zu gehen, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Und eins steht fest: je mehr die Bauarbeiten behindert werden, umso länger dauert es – und das will doch eigentlich niemand.