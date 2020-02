Museum auf hohem Niveau

Viele Jahre der Unsicherheit, wie es im Museum weitergeht, sind Geschichte. Auf dem Tisch liegt ein schlüssiges Konzept, das die Einrichtung auf das Niveau modernster Museen hieven könnte, als „Erlebniswelt Museum“ punktgenau für die sich massiv geänderten Erwartungen der Kulturinteressierten gemacht. Man wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, würde man die Chance verstreichen lassen, die Baulichkeiten und das Umfeld in der Scheffelstraße sind optimal, eine städtebauliche Förderung unterstützt das Vorhaben, das für eine deutliche Verbesserung des Quartiers sorgt. Derartige Entwicklungsmöglichkeiten lässt das Gebäude am Rollberg nicht ansatzweise zu. Aber: Auch dieses alte Kaufmannshaus verdient unsere Wertschätzung und muss, wie auch immer, sinnvoll genutzt werden. Mit dem Umzug in die Scheffelstraße würde das Museum übrigens an den Ort zurückkehren, wo es von 1910 und 1928 schon einmal angesiedelt war.

