Feuerwehren verdienen mehr Förderung

Selbst auf die Gefahr hin, sich im Lob auf die Leistungen unserer Feuerwehren oft zu wiederholen, ist der aktuelle Anlass Grund genug, das zu riskieren. Der Brand am Rollberg direkt gegenüber vom Museum im Ritterhaus Montagfrüh ist glimpflich verlaufen, ein Riesenglück, aber das nicht allein.

Enge Bebauung in der historischen Altstadt, Fachwerkgebäude dicht an dicht ohne die wichtigen Brandmauern, eine Gemengelage, wie geschaffen für einen Großbrand, wie sie Osterode in der langen Stadtgeschichte schon oft erlebt hat: 200 Jahre zurück, hätte dieses Ereignis möglicherweise das Aus für die repräsentativen Häuser am Rollberg bedeutet und Schlimmeres. Zum Glück haben wir heute unsere leistungsfähigen und gut ausgerüsteten Feuerwehren weitab von Menschenketten, in denen lederne Wassereimer weitergereicht werden mit zweifelhaftem Erfolg am Einsatzort. Heute sind die Wehrleute schnell vor Ort, egal ob von Zuhause aus oder vom Arbeitsplatz. Sie sind gut ausgebildet und wissen genau, was zu tun ist.

Für die Stadtverwaltung ist ihre moderne Ausrüstung nicht zuletzt wegen der vielen alten Fachwerkbauten eine besondere Verpflichtung, der in Osterode, soweit ich das beurteilen kann, durchaus nachgekommen wird. Ein Verpflichtung aber haben wir alle, die wir von der Arbeit der Feuerwehren profitieren, von ihren Bemühungen um unsere Sicherheit, um den Erhalt von Hab und Gut. Sicher: Nicht jeder kann aktives Mitglied sein, aber finanziell unterstützen als förderndes Mitglied kann jeder. Das wäre auch ein Beweis für die nötige Wertschätzung.