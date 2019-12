Wasser immer teurer

Wasser ist ein teures Gut. Wie teuer, das weiß im Altkreis Osterode – wie auch fast in ganz Niedersachsen – niemand besser als die Einwohner in der Gemeinde Walkenried, denn dort sind die Kosten gerade für das Schmutzwasser mit die Höchsten – zum 1. Januar 2020 steigen sie noch einmal an....