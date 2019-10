Was eFootball mit Fußball zu tun hat

Ist Fußballspielen auf der Konsole wirklich Sport? Was hat das noch mit dem eigentlichen Zweck des Spiels, sich auf dem grünen Rasen zu bewegen, zu tun? Diese Fragen stellte man sich so oder so ähnlich sicher auch beim NFV. Genauso stellt man sich in Barsinghausen aber auch die Frage, wie man junge...