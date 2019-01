„Es ist wirklich einiges an Geld, dass die beiden großen Hotels in Bad Sachsa in diesem Jahr in die Hand nehmen.“

Es ist wirklich einiges an Geld, dass die beiden großen Hotels in Bad Sachsa in diesem Jahr in die Hand nehmen: Sowohl die Verantwortlichen von Göbel’s Vital Hotel, wie auch die des Romantischen Winkel, investierten im Millionen-Euro-Bereich in ihre Häuser.

Freuen können sich hierüber die Einwohner der Uffestadt insgesamt, ist dies doch ein klares Bekenntnis für den Standort. Es zeigt auch, dass Bad Sachsa von Gästen gern besucht wird. Die Stadt ist also auf einem gutem Weg.