Ein spannendes Projekt

Eine Stadt in Bewegung, und das in mehrfacher Hinsicht, mit Wanderungen zu wechselnden Orten, in künstlerischer Draufsicht und natürlich emotional: So tiefe Einblicke in die Psyche der Sösestadt und ihrer Bewohner gab es wohl selten, und da ist es nicht übertrieben, das Projekt 24 h Osterode als...