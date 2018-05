Überzogene Befürchtung

Da waren sich die Bad Lauterberger Ratsleute einig: Der SC Harztor erhält eine finanzielle Soforthilfe in Höhe von 5 000 Euro für die Beseitigung der Wildschweinschäden am Sportplatz Augenquelle. Obwohl die Verwaltung in der Sitzung des Finanzausschusses noch befürchtet hatte, dass man mit diesem...