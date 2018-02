Frühzeitig schlaumachen

Um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, sind umfassende Informationen wichtig – auch oder gerade im Bereich des sehr sensiblen Themas Pflege oder Leben im Alter. Wenn beispielsweise die Rente von Mutter oder Vater nicht reicht, um den Platz in einem Pflegeheim zu bezahlen, müssen andere Lösungen gefunden werden. Das betrifft nicht nur gealterte Menschen, sondern auch deren Kinder, falls vorhanden.

Nicht selten sind pflegende Kinder mit der Hilfe überfordert, oft auch in finanzieller Hinsicht. Dabei lassen sich im Falle einer zukünftigen Pflege Unterstützung und Hilfe sinnvoll organisieren und mit einer Vorsorgevollmacht entsprechend absichern.

Aber nicht erst im Alter, auch schon in jüngeren Jahren kann jeder Mensch durch Erkrankung oder Verletzung in eine Situation geraten, in der er keine Entscheidungen über seine medizinische Behandlung mehr treffen oder Wünsche äußern kann. Ein schriftliches Dokument wie die Patientenverfügung, in der man festlegt, ob man nach einem Unfall oder bei schwerster Krankheit mit allen medizinischen Mitteln am Leben erhalten werden will, ist dann sehr hilfreich – und zwar für Betroffene und Angehörige.

Insgesamt ist es legitim, sich frühzeitig über die rechtlichen Aspekte wie finanzielle Absicherung sowie Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung schlauzumachen und im Sinne aller zu regeln.