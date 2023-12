Braunschweig. Birte Reboll hat Corona-Dé­jà-vu-Erlebnisse.

Wir haben meinen Bruder und seine Familie zum Advents-Kaffeetrinken eingeladen. Morgens schreiben wir uns Nachrichten.

Er: „Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich erkältet bin!“

Ich: „Stark erkältet oder nur ein bisserl?“

Er: „Mittlerweile schon stark, würde ich sagen.“

Ich: „Getestet?“

Er: „Noch nicht. Soll ich mal?“

Ich: „Warum nicht.“

Er: „Negativ!“

Ist das Slapstick? Ich fühle mich zurückversetzt, als man beinahe ständig abwog, ob man sich trotz der Corona-Zahlen noch mit anderen treffen könne. Vielleicht übertreibe ich ja, wenn ich mit meinem Bruder über seinen Erkältungsgrad diskutiere. Andererseits liegen in unserem Freundes- und Bekanntenkreis viele mit hohem Fieber flach. Wieder Mundschutz aufsetzen? Doch nicht in den eigenen vier Wänden! In der Straßenbahn oder im Zug? Gar nicht so abwegig… Ach, nicht immer so einen Kopf machen, sage ich zu mir selbst. Der nächste Frühling kommt bestimmt. Und bis dahin: durchhalten und in die Armbeuge husten.