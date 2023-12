Braunschweig. Birte Reboll ist nostalgisch in der Weihnachtszeit.

Haben Sie auch schlesische Wurzeln? Das wäre nicht verwunderlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden hunderttausende Vertriebene aus Schlesien in Norddeutschland und unserer Region eine neue Heimat. So auch meine Großeltern mütterlicherseits, die aus dem Riesengebirge stammten. Meine Oma und mein Opa haben sich in der Nähe von Hannover, wo sie sich niederlassen mussten, immer sehr wohl gefühlt. Dennoch: Schlesisch sind sie immer geblieben. Und haben uns Kinder einen Hauch davon spüren lassen. Wir tranken Muckefuck aus dem Tippla (Tasse, Becher), aßen Kartoffel-Kließla (Kartoffelklöße) und wuschen uns anschließend die Gusche (Mund). Ach, das waren schöne Zeiten mit meinen leider inzwischen verstorbenen Großeltern. Gerade zu Weihnachten denke ich oft an sie und all die Traditionen, die sie aus ihrer Heimat nach Niedersachsen brachten.