Schokostreusel am Kinn

Muss sich die Erlebnis- und Gutscheinindustrie mit ihren actionreichen Abenteuern womöglich warm anziehen? Der Hobby-Superheld von heute heißt Angelman, Puzzelman, Gartenman, Modeleisenbahnman und – halten Sie sich fest – Brotbackman. Ohne Witz. Recherchen in meinem näheren Umfeld zufolge gehen immer mehr Männer solchen Freizeitbeschäftigungen nach, die noch vor wenigen Jahren als spießige Altherrenhobbys belächelt wurden. Selbst in den sozialen Medien posiert alle naselang irgendein Hipster wahlweise mit prächtiger Forelle, prächtiger Märklin, prächtiger Zucchini oder prächtiger Sauerteigkreation vorm Selfiestick. Interessante Entwicklung! Als ausgewiesene Küchenpsychologin deute ich diesen offensichtlichen Rollback in Sachen Zeitvertreib mit der dauerzitierten Sehnsucht nach Entschleunigung: Wer im Job fürchterlich aktiv ist, sollte wenigstens in seiner Freizeit zur Ruhe kommen. Gut so! Denn nur wer auch mal durch das Tal der Langeweile schreitet, regt das Oberstübchen an und kommt auf frische Gedanken. Was muss sich Adrian Alarcon aus São Paolo gelangweilt haben, um auf diese Idee zu kommen? Er ließ sich einen prächtigen Vollbart stehen, rasierte jedoch eine Gesichtshälfte glatt, füllte sie mit aufgeklebten Schokostreuseln, Buntstiftspänen, Popcorn, kleinen Plastikdinos auf und ließ sich fotografieren: ein RIESEN-Hit im Netz!