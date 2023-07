Blick auf die Planeten Venus und Jupiter am Abendhimmel.

Besserwisser für Kinder Was sind Eselsbrücken?

Was ist eine Eselsbrücke?

Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Dies ist eine Eselsbrücke, um sich die Reihenfolge der Planeten unseres Sonnensystems zu merken. Die Anfangsbuchstaben der Wörter stehen für Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Wer Mondphasen mag, dem hilft diese Eselsbrücke: Hat der Mond die Form einer geöffneten Klammer (, so nimmt er zu. Ist die Form wie eine geschlossene Klammer ), so nimmt der Mond ab.

Also ist der erste Teil des Rätsels schon gelöst. Eselsbrücken sind Sprüche, die uns helfen, mehr oder weniger wichtiges Wissen im Gedächtnis zu behalten. Doch was hat das eigentlich mit dem Esel zu tun?

Esel gehen nicht gerne durch Wasser. Das kann man stur nennen oder schlau. Denn Esel trauen der glitzernden Oberfläche nicht. Das Wasser könnte ja tief sein. Deswegen baute man den Eseln früher Brücken, mit denen sie kleine Furten überqueren konnten. Außerdem haben sie oft ihren eigenen Kopf und ordnen sich einfach nicht gerne unter. Esel sind auch sehr trittsicher. Ist der Weg im Gebirge eng und schmal, kann man dem Esel als Transportmittel vertrauen.

Esel kannst du in Braunschweig im Zoo sehen. Früher waren bei uns Esel weit verbreitet. Sie wurden in der Landwirtschaft eingesetzt, aber auch bei größeren Bauten wie zum Beispiel bei der Errichtung der Dresdner Frauenkirche. Sie schafften mehrere Tonnen Sandstein über eine beträchtliche Steigung von knapp 15 Prozent in die Höhe.

Durch den Einsatz von Maschinen wurden sie immer mehr verdrängt. Wild lebt der Esel noch in Nordafrika.