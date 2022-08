Ist das Mittelalter für uns wirklich Geschichte?

Weit weg scheint die Zeit, als bei uns die drakonischen Strafen öffentlich vollzogen wurden, gerade graben Archäologen Knochen von Hingerichteten auf Galgenbergen in Harzgerode und Quedlinburg aus. Es waren dunkle Zeiten, als Recht und Gesetz auch auf dem Uehrder Berg am „Galgenturm“ in Osterode umgesetzt wurden, Menschen aufgehängt, geköpft, aufs Rad geflochten wurden und Schaulustige die zur Schau gestellten und gedemütigten Beschuldigten auf den Plätzen bejubelten. Alles Geschichte, zum Glück, oder?

Ich glaube nicht, denn blickten wir auf das Geschehen in der Welt, nicht nur auf die jüngere deutsche Geschichte, sondern aktuelle Kriegsereignisse, sehen wir ein anderes Bild, entfesselte Gewalt und unvorstellbares Grauen. Ja, gewiss, das ist kein schönes Thema zum Wochenende.

Aber die dunklen Seiten des Mittelalters sind keinesfalls verschwunden und wir keinesfalls geläutert. Und wir brauchen da gar nicht in den Iran, nach Afghanistan oder auf die Taten der russischen Armee in der Ukraine blicken. Hass und Hetzreden rechtsradikaler Gruppen und Verschwörungstheoretiker im Netz, darüber was sie am liebsten alles anstellen würden, sprechen eine beredte Sprache. Für die Umsetzung braucht es zuweilen nicht mehr viel, nur die irgendwie geartete Legitimation.

So sind es unsere demokratischen Strukturen, die zwar vieles zulassen, aber dem dennoch weithin einen Riegel vorschieben. Sie gilt es zu pflegen und zu verteidigen. Das ist ein Bollwerk. Wenn das fällt, auch noch staatlich autorisiert, öffnen sich Tür und Tor für das, was wir seit dem Mittelalter überwunden glauben. Jeder und jede kann gegen Hass, kann gegen Willkür und für einen respektvollen Umgang etwas tun und sich ein gewisses Maß an Gedankenhygiene auferlegen und für sich den Blick schärfen gegen radikale Ansichten und für eine tolerante und weltoffene Gesellschaft. Dann wäre das Mittelalter tatsächlich überwunden.