Energie sparen – nur wo?

Da habe ich neulich bei einem Gespräch am Stammtisch zugehört, als ein befreundeter Feuerwehrmann – keine Sorge, kommt nicht hier aus der Gegend – verkündete: Er wisse gar nicht, warum sich alle so um die Energieversorgung sorgen. Bis zum Winter ist ja noch Zeit. Die nutzt er, um heißes Wasser abzufüllen und einzufrieren. Wozu gibt es Kühltruhen? Recht hat er, dachte ich mir.

Kaum zu Hause angekommen, begann ich in meinem großen Nudeltopf Wasser zu kochen und abzufüllen. Den Deckel ließ ich offen, damit ich gleich sehen konnte, wenn es anfängt zu blubbern. Dann sah ich mich allerdings vor ein Problem gestellt: Der Platz in meinem Gefrierfach reicht wahrscheinlich gerade mal so aus, um genug warmes Wasser für einmal Haarewaschen zu verstauen.

Ich musste mir also etwas anderes überlegen, um durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Weil es ein recht warmer Sommertag war, setzte ich mich beim Brainstormen für Energiesparideen vor die offene Kühlschranktür – damit mir nicht zu heiß wird. Als es dann um die Schultern doch recht frisch wurde, zog ich mir einen Pullover über. Das wäre doch vielleicht eine Maßnahme für den Winter, dachte ich mir: bevor ich in geschlossenen Räumen die Heizkörper hochdrehe, erstmal etwas Dickeres anziehen.

Viel mehr ist mir bisher allerdings nicht eingefallen. In dem Moment piepte nämlich die Waschmaschine, die ich halbvoll angestellt hatte, weil ich bei einer Abendveranstaltung unbedingt ein bestimmtes Kleid tragen wollte. Ich warf die Wäsche in den Trockner – draußen in der Sonne würde ja die Farbe ausbleichen – und hüpfte unter die Dusche. Langsam musste ich mich beeilen, um rechtzeitig fertig zu werden. Beim Haareföhnen kam ich fast schon ins Schwitzen.

Ich fuhr die kurze Strecke zu der Veranstaltung dann mit dem Auto und drehte die Klimaanlage voll auf. Schließlich sollten sich auf keinen Fall unter den Armen oder am Rücken Schweißflecken bilden.