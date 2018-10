Odyssee durch die Zahnarztpraxen

„Fahren Sie am Dienstag in die Trauma-Sprechstunde. Aber rufen Sie vorher nicht an, dann kann man sie auch nicht abweisen.“

So ein Einjähriger kann schon ganz schön Nerven kosten: Der Anruf kommt am Freitagnachmittag, das Kind ist gestürzt, es blutet stark aus dem Mund, einer der kleinen Milchzähne steht schief und scheint ins Zahnfleisch gedrückt zu sein. Was tun? Klar! Zum Zahnarzt. Das jedoch ist leichter gesagt als getan, denn am Freitag nach 15 Uhr einen Zahnarzt zu finden, der noch Sprechstunde hat, ist ein ausgesprochen schwieriges Unterfangen. Dann findet sich doch noch einer, der sich des kleinen Bruchpiloten annimmt. Das Ergebnis: Da kann man nichts machen, das muss jemand aus der Zahnklinik in Göttingen anschauen. „Sie können da als Notfall auch am Wochenende hin“, lautet der Rat des freundlichen Zahnarzts, dem der kleine Mann sichtlich leid tut.

Also geht es Samstagmorgen nach Göttingen in die Uniklinik. Dieses Vorhaben scheitert schon an der Auskunft: „Wir haben am Wochenende keinen Zahnarzt hier.“ „Das ist ein Notfall! In der gesamten Uniklinik ist heute kein Zahnarzt anwesend?! Das kann nicht sein!“ „Doch. Sie müssen zum Notdienst.“ Gesagt getan – ab zum Göttinger Notdienst. Der sagt nur leider das Gleiche, was der Osteroder Zahnarzt schon am Freitag gesagt hat: „Das muss jemand aus der Zahnklinik anschauen. Fahren Sie am Dienstag hin, da gibt es eine spezielle Trauma-Sprechstunde. Aber rufen Sie vorher nicht an, dann kann man sie auch nicht abweisen.“ Ok, also am Dienstag nochmal nach Göttingen.

Schon an der Anmeldung droht das Unterfangen Zahnklinik erneut zu scheitern. „Wir können Sie ohne Termin heute nicht annehmen. Sie müssen einen Termin vereinbaren“, sagt die Sprechstundenhilfe. „Wer hat Ihnen überhaupt gesagt, dass Sie einfach herkommen können? Und von einer Trauma-Sprechstunde habe ich noch nie etwas gehört.“ So langsam ist meine Geduld am Ende. „Sagen Sie mir, was ich jetzt machen soll.“ „Na, einen Termin.“ „Das ist aber ein Notfall.“ „Warum kommen Sie dann erst heute.“ „Weil die Auskunft uns am Wochenende abgewiesen hat.“ „Ja, am Wochenende ist hier ja auch kein Zahnarzt.“ „Deswegen sind wir heute hier.“ „Aber Sie haben keinen Termin.“ Ich fühle mich an Asterix und seinen verzweifelten Versuch, an den Passierschein A38 zu kommen, erinnert.

„Mein Kind ist ein Jahr alt, hat einen blutigen, schiefen Zahn. Ich bleibe solange hier, bis sich ein Zahnarzt das angesehen hat.“ „Wieso haben Sie das nicht schon am Freitag gemacht.“ „Haben wir doch. Der Zahnarzt in Osterode hat uns zu Ihnen geschickt.“ „Diese Harzer.“ „Diese Göttinger! Der Notdienst-Zahnarzt hat uns das Gleiche gesagt.“ „Heute ist aber niemand hier, der sich das Kind angucken kann.“ Das Gespräch will nicht enden. Eine weitere Angestellte schaltet sich ein, telefoniert kurz und es geschieht ein Wunder: Eine Zahnärztin und eine Kieferchirurgin schauen sich den Zahn an. Innerhalb von eineinhalb Stunden ist alles erledigt. Alles halb so schlimm, er wird sich aller Voraussicht nach wieder von allein wieder aufstellen. In 14 Tagen muss der kleine Mann zur Kontrolle – dieses Mal mit Termin. Die Zahnärztin, der ich die Geschichte vom Terrassen-Sturz nun zum vierten Mal erzähle, ist erschrocken und erklärt: „Es ist richtig, dass am Wochenende kein Zahnarzt im Haus ist. Aber ein Kieferchirurg, der natürlich auch Zahnarzt ist und sich den Zahn hätte angucken können.“ Tja, leider scheint das bei der Auskunft niemand zu wissen...

Leicht kleinlaut verkündet die Sprechstundenhilfe dann bei der Terminvergabe: „Wir haben übrigens doch eine Trauma-Sprechstunde. Sehen Sie, da arbeitet man hier und weiß manche Sachen gar nicht.“ Ja, ziemlich traurig. Natalie Bornemann