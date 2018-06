Der Ball rollt weiter

„Das Turnier in Russland beginnt heute mit den Achtelfinalspielen erst so richtig – nur halt ohne die DFB-Elf.“

Es mag so manch einen Fan überraschen, aber die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ist nicht vorbei, nur weil unsere Nationalmannschaft ausgeschieden ist. Im Gegenteil, das Turnier beginnt heute mit den Achtelfinalspielen erst so richtig – nur halt ohne die DFB-Elf.

Woran es gelegen hat, dass wir die WM nur noch vom Sofa verfolgen? 80 Millionen Bundestrainer haben dazu wahrscheinlich 80 Millionen Meinungen. Die Aufstellung war falsch, der Kroos spielt zu viel quer, der Ball flatterte zu sehr, die Spieler waren zu satt, der falsche Präsident stand auf dem Foto, in Russland war es zu heiß, das Quartier war nicht so gemütlich, Jogi und Merkel wollen zusammen gehen – und so weiter und so fort. Beim Rudelgucken wurde die ganze Bandbreite an Ideen abgedeckt, von halbwegs erklärend bis hin zu völligem Blödsinn. Woran es wirklich gelegen hat: Unsere Jungs haben das Leder trotz aller statistischer Überlegenheit schlicht und ergreifend nicht oft genug im gegnerischen Tor untergebracht. Fußball ist und bleibt am Ende eben ein Ergebnissport. Dass die Enttäuschung trotzdem groß ist, ist aber verständlich.

In Russland rollt der Ball derweil weiter. Vielleicht ist es ja auch mal ganz schön, eine WM einfach so anzuschauen. Endlich kann man sich auf den Fußball an sich konzentrieren, Taktik, Technik und Tore genießen. Bei der Europameisterschaft 2020 sind auch wir wieder dabei, wenn es um die Wurst geht, und die Tränen sind bis dahin ebenfalls längst getrocknet.