An Himmelfahrt bleibt es in Osterode friedlich

Himmelfahrt, auch Vatertag oder „Herrentag“ – Zu diesem Anlass unternehmen jedes Jahr aufs Neue tausende Wanderer Ausflüge im Südharz, oft gemeinsam mit Freunden und Familie. So auch am Sonntag, als ausgelassene Menschengruppen in Feierstimmung allerorten anzutreffen waren. Ein häufiger Begleiter: ein Bollerwagen voll mit Verpflegung, meist alkoholischer Art.

Zumindest für den Raum Osterode und Herzberg jedoch konnte die Osteroder Polizei gestern auf Nachfrage keine besonderen Vorfälle im Bezug auf die Himmelfahrtswanderungen verzeichnen. „Es waren viele Gruppen in der Gegend unterwegs mit ihren Bollerwagen zu den üblichen Himmelfahrtswanderungen. Dabei blieb es allerdings überall friedlich, resümiert ein Sprecher der Polizei Osterode. „Es gab zum Glück keine Ausschreitungen oder Körperverletzungen.“

Um dennoch für den Ernstfall gerüstet zu sein, sei die Polizei an diesem Feiertag mit zusätzlichem Personal im Einsatz gewesen. Vermehrt sei Streife gefahren worden, um im Notfall dennoch rasch vor Ort zu sein und eingreifen zu können. Für den Bereich Bad Lauterberg und Bad Sachsa konnte die Polizei gestern allerdings noch keine genauen Angaben machen.