Kolumne: Mit dem Leben nicht vereinbar

„Die größte Bedrohung für das Deutsche in Wort und Schrift stammt mitnichten von überkorrekten „Genderideologen“. Sie stammt aus deutschen Amtsstuben.“

Wer sich an gendersensibler Sprache stört, sollte nicht vergessen, dass bereits wesentlich schlimmere sprachliche Unsitten eine ganze Gruppe der Gesellschaft in Besitz genommen haben: Die deutschen Beamten.

Die Sorge um die deutsche Sprache ist groß. Die Bildzeitung echauffiert sich seit Tagen über einen Text der ARD, in dem von „gebärenden Personen“, anstatt von Müttern die Rede war. Eine zweifelsohne sehr unglückliche Wortwahl, die längst korrigiert ist. Doch wer sich an dieser Wortwahl stößt, sollte eine Tatsache nicht übersehen: Sie ist bereits gang und gäbe. Denn die größte Bedrohung für das Deutsche in Wort und Schrift stammt mitnichten von überkorrekten „Genderideologen“. Nein – sie stammt aus deutschen Amtsstuben.

Was ich meine? Ich meine Formulierungen, wie sie die Polizei unserer Redaktion letztens übermittelte: „Lkw-Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Eine Person erlitt dabei Verletzungen, die mit dem Leben nicht vereinbar sind.“

Lieber nüchtern und sachlich als deutlich?

Mit dem Leben nicht vereinbar. Was man sich darunter vorstellen soll? Ein Kollege mit mehreren Polizisten in der Familie klärt mich auf: War wohl nicht mehr viel übrig.

Doch warum nutzen wir solche Formulierungen? Vielleicht, weil uns im Deutschen die Korrektheit wichtiger ist, als die Deutlichkeit? Vielleicht, weil das Deutsche eigentlich eine sehr lyrische Sprache ist? Weil aber Beamte nüchtern sein müssen und sachlich, ziehen sie sich zurück hinter überkorrekten Schwulst, den aber keiner versteht? Gut möglich. Und so kommt es dann zu dem Dilemma, dass Begriffe erfunden werden, die längst existieren.

Überall, wo Experten sprechen, entdeckt man das. Bei Förstern wird ein Baum nicht gefällt, es findet „motormanuelle Holzentnahme“ statt. Bei der Bundeswehr wird niemand beschossen – es gibt „Einwirkung auf feindliche Stellungen“. Und der Nationalpark Harz schrieb in dieser Zeitung jüngst von „Gebietseinheiten mit hohem Waldanteil“ – statt einfach von Wald. Nur im Beamtenstand findet man Worte wie „Verunfallung“ oder „ausgetretene Betriebsstoffe“. Wäre es so schlimm, einfach von Benzin, Öl und Batteriesäure zu sprechen?

Wenn uns die Sprache so sehr am Herzen liegt, wie die Diskussion um gendersensibles Sprechen es vermuten lässt, sollten wir zunächst den Sprachgebrauch in unserem Alltag reflektieren. Ist es nicht die Überkorrektheit, welche die Gegner der Gendersprache immer monieren? Ich kann nur sagen: Ich hoffe, alle Leser*innen haben dieser Kolumne „gedankliche Anregung mit Nährwert“ entnommen – Sie wissen schon: geistige Nahrung.

