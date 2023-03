200 Euro Unterstützung für Studierende kommt endlich

Die Energiekosten steigen und die Inflation lässt die Preise für Lebensmittel in die Höhe schießen – harte Zeiten für jene, die noch dabei sind für ihre Zukunft zu lernen, aber selbst kein oder kaum Geld verdienen. Auch viele Studierende und Auszubildende der Region merken das. So zum Beispiel der Auszubildende Peter Hillmann. „Ich habe von der Methode der Antragsstellung durch einen Satirebeitrag der ‘heute-show’ erfahren“, erzählt er. Besonders stark merke er die gestiegenen Preise beim Einkaufen und Tanken.

Bereits Anfang September 2022 wurde im Rahmen des Maßnahmenpakets der Bundesregierung die Einmalzahlung von 200 Euro für alle Studierenden angekündigt. Ein halbes Jahr später steht nun endlich ein Konzept dafür fest und ein Anmeldungsportal ist eingerichtet: www.einmalzahlung200.de.

Entlastungszahlung: So funktioniert die Beantragung

Beziehen darf diesen steuerfreien Zuschuss jede und jeder Studierende, sowie Fachschülerinnen und Fachschüler, die zum 1. Dezember 2022 an einer deutschen Hochschule immatrikuliert oder in einer anerkannten Ausbildung waren. Mit eingeschlossen sind Promotionsstudierende, Studierende im dualen Studium, Teilzeitstudierende, erwerbstätige Studierende und ausländische Studierende mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Deutschland. Die Beantragung soll ab Mitte März über das Internetportal möglich sein.

Ganz selbsterklärend ist der Vorgang jedoch nicht: Antragstellerinnen und Antragsteller benötigen einen Zugangscode, der von den Ausbildungsstätten verteilt wird, und ein „BundID-Konto“– so heißt das Portal der Bundesregierung für Online-Verwaltung und Online-Ausweisfunktionen. Auch wenn der offizielle Startschuss zum Antragstellen noch nicht gefallen ist, können Auszubildende und Studierende sich jetzt schon darauf vorbereiten und ein eigenes BundID-Konto aktivieren. Dafür benötigen sie wiederum ein sogenanntes NFC-fähiges Smartphone (ein Telefon, mit dem man Daten mit anderen Geräten in der Nähe drahtlos austauschen kann) und eine Identifizierungsapp, beispielsweise die „AusweisApp2“