Streik an der Göttinger Uniklinik geht weiter

Auch am heutigen Montag und dem morgigen Dienstag wollen die Beschäftigten der UMG-Servicegesellschaft (Unimedizin Göttingen) weiter streiken. Wie die Gewerkschaft Verdi am Wochenende in einer Pressemitteilung bekannt gab, sei die Fortsetzung in einer Streikkonferenz von Beschäftigten am Freitag beschlossen worden.

Konkret geht es um Folgendes: In einem Streit um eine geforderte deutliche Tariferhöhung für Reinigungs- und Servicepersonal der UMG Klinikservice GmbH (KSG), hatte die Gewerkschaft schon mehrfach zum Streik aufgerufen, zuletzt kurzfristig für Donnerstag und Freitag vergangener Woche. Von Seiten der Geschäftsführung gebe es seit Herbst keinerlei substanzielles Entgegenkommen, so weiterhin der Vorwurf der Gewerkschaft. Das Unternehmen verlange, dass die Beschäftigten erhebliche Kaufkraftverluste hinnehmen.

Nach Verhandlungen im Januar hatte die KSG ein verbessertes Angebot vorgelegt, das sie in einer Pressemitteilung in der vergangenen Woche nochmals nachdrücklich als „fair und angemessen“ bezeichnet hatte. Kritik hatte KSG-Geschäftsführer Marcus Bühre an der kurzfristigen Streikaktion geübt. Damit ziele Verdi bewusst auf die Versorgungsqualität der Patientinnen und Patienten an der UMG.

Hygiene sensibler Bereich

Dazu der Verdi-Gewerkschaftssekretär Thilo Jahn: „Völliger Quatsch! Erstens kann ein gutes Angebot die Streiks jederzeit beenden. Den Beschäftigten geht es nur darum, sich vor dem Abrutschen in die Armut zu schützen. Die ganze UMG weiß, dass die KSG-Beschäftigten richtig ranklotzen, damit die UMG läuft. Auch in der Pandemie waren sie immer da.“ Die Beschäftigten hätten dafür Respekt und Wertschätzung verdient. „Zweitens sichern bessere Bedingungen erst die Versorgung, weil geübte Beschäftigte gefunden und vor allem auch mal gehalten werden könnten“, so Jahn weiter. Das sei dringend, denn die Krankenhaushygiene ist ein hochsensibler Bereich.

Die Streikenden erführen viel Zuspruch für ihre Aktionen – von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch der UMG-Personalrat, der sich für einheitliche Tarifbedingungen an der UMG ausgesprochen habe, heißt es in der Mitteilung weiter.

Vorwürfe gegen KSG-Geschäftsführung

Derweil meldete sich die Göttinger Ortsgruppe der Initiative „Genug ist Genug“ mit Vorwürfen gegen die KSG-Geschäftsführung: Diese greife im aktuellen Tarifstreit zu Taktiken, um den Streik der Beschäftigten zu verhindern und griffe somit das Grundrecht zum Streik an.

„In der aktuellen Krise geht es den Servicekräften an der UMG-KSG um nicht weniger als ihre Existenz“, schreibt die Initiative in einer Pressemitteilung in der vergangenen Woche. „Die Beschäftigten sorgen eigentlich für den Patiententransport und die Hygiene im Krankenhaus und in der Universität. In der aktuellen Preiskrise müssen sie aber um existenzsichernde Löhne kämpfen.“

„Grundrecht auf Streik gilt“

Den Arbeitenden werde laut Angaben der Initiative nun mit Nachteilen bis zum Jobverlust gedroht, sollten Sie am Streik teilnehmen. Die Praktiken der Geschäftsführung gingen so weit, dass einzelnen Beschäftigten schriftlich untersagt werde, am Streik teilzunehmen. „Entsprechende Dokumente liegen der Initiative ,Genug-ist-Genug Göttingen’ vor“, teilt diese mit. Auch Verdi kritisiert das Vorgehen der Geschäftsführung, die in ihrer Pressemitteilung am Mittwoch ankündigte, eine Mindestbesetzung für die Notfallversorgung sicherstellen zu wollen. „Nur die Streikleitung kann dazu auffordern, trotz des Streiks einen Notdienst zu leisten“, sagt Gewerkschaftssekretär Thilo Jahn. „Die Anordnungen der Geschäftsführung sind also rechtswidrig. Das Grundrecht auf Streik gilt auch in der KSG – Noch leben wir in einem demokratischen Rechtsstaat.“

„Genug ist Genug“ ist eine Kampagne der Publizistin und Chefredakteurin des sozialistischen Magazins Jacobin, die „den steigenden Preisen und der sozialen Schieflage entgegenwirken“ sollen. Sie wird auch von der Gewerkschaft Verdi unterstützt. Die Göttinger Ortsgruppe bezeichnet sich als „Initiative aus Einzelpersonen, Aktivistinnen und Aktivisten, Beschäftigten und Mieterinnen und Mietern, die sich in Göttingen seit dem Herbst zusammengetan haben, um der aktuellen Preiskrise etwas entgegenzusetzen.“ Sie unterstütze die Beschäftigten der KSG und ruft zur Solidarität mit den Streikenden auf, so teilt „Genug ist Genug“ mit.