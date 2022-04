Anfeindungen gegen Göttingens Integrationsbeauftragte

Nachdem Göttingens Integrationsbeauftragte Irina Schnar im Zuge des Kriegs in der Ukraine vor Falschnachrichten aus Russland gewarnt hatte, ist es in der vergangenen Woche im Internet vermehrt zu Anfeindungen gegen sie gekommen.

Dazu Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD): „Die Vorsitzende des städtischen Integrationsrats Irina Schnar ist seit einigen Wochen in den sozialen Medien in einem erschreckenden Ausmaß Diskriminierungen, Beleidigungen und Gewaltandrohungen ausgesetzt. Das ist schockierend und in keinem Fall zu tolerieren.“

Anzeige gegen mehrere Personen

Schnar hatte zudem Menschen dazu aufgerufen, sich von Pro-Putin-Demonstrationen und Auto-Korsos fernzuhalten, das Z-Symbol nicht zu verwenden und den Krieg gegen die Ukraine nicht zu verherrlichen. Seither werde sie vor allem in russischsprachigen sozialen Medien angefeindet und bedroht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Nach eigenen Angaben habe Irina Schnar inzwischen Strafanzeige gegen mehrere Personen gestellt.

Staatsanwaltschaft wird informiert

„Die Meinungsfreiheit ist ein hohes, aber nicht grenzenloses Gut. Hass und Hetze verletzen, werten ab und verhindern den sachlichen und kontroversen Dialog. Als Oberbürgermeisterin dieser Stadt verurteile ich daher jeden Hass und jede Feindseligkeit gegenüber Irina Schnar. Irina Schnar ist eine integrierende Persönlichkeit und kompetente Vorsitzende des städtischen Integrationsrats, die allseits für ihr ausgeprägtes Engagement für ein gutes Miteinander von Menschen verschiedener Herkunft sehr geschätzt wird.“, so Broistedt.

Zudem kündigte die Bürgermeisterin an, dass die Stadt die Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet Niedersachsen, angesiedelt bei der Staatsanwaltschaft Göttingen, über die Vorfälle von Anfeindungen und Drohungen gegen die Integrationsbeauftragte unterrichten wird.