Geflüchteter Häftling stellt sich selbst

Seinen begleiteten Freigang hat am vergangenen Freitagmorgen ein Sicherheitsverwahrter der Justizvollzugsanstalt Rosdorf ausgenutzt, um zu fliehen. In der Nacht auf Samstag stellte der Mann sich schließlich selbst.

Wie die Polizei mitteilt, nutzte der 41-Jährige, der aus Essen stammt, bei dem Freigang im Kaufhaus Carreé die Situation aus, entzog sich der Aufsicht und flüchtete. Der Mann ist seit 2019 wegen schwerer Brandstiftung und schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in der JVA Rostorf untergebracht.

Polizei leitet Fahndungsmaßnahmen ein

Die Polizei in Göttingen leitete unmittelbar nach Bekanntwerden der Flucht Fahndungsmaßnahmen ein und ermittelte mit Hochdruck nach dem Sicherheitsverwahrten. Bis zum frühen Freitagabend blieben diese aber ohne Erfolg.

In der Nacht zum Samstag meldete sich der Geflohene schließlich selbst in einer Justizvollzugsanstalt im Bundesgebiet, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt. Der 41-Jährige, so die Polizei Göttingen, befindet sich mittlerweile in der JVA Essen.