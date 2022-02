Charkiw: Ein ukrainischer Soldat inspiziert ein beschädigtes Militärfahrzeug. Eine deutliche Ratsmehrheit und die Georg-August-Universität Göttingen verurteilen in einer Resolution die aktuellen Kampfhandlungen Russlands in der Ukraine.

Krieg in der Ukraine Göttingen: Resolution gegen Kampfhandlungen Russlands in der Ukraine

In einer gemeinsamen Resolution verurteilen der Rat der Stadt Göttingen sowie die Georg-August-Universität Göttingen den völkerrechtswidrigen Einmarsch Russlands in die Ukraine. Der Antrag wurde von der Ratsgruppe Grüne, „Partei“ und Volt auch an unsere Zeitung verschickt und bisher von der Universität und den Fraktionen der SPD und CDU mitunterzeichnet. Es handele sich „um eine Zäsur, einen Angriff auf die internationale Ordnung und die europäische Sicherheitsarchitektur“. Russland solle seinen Truppen abziehen und die Souveränität der Ukraine anerkennen. Darüber hinaus fordern Uni-Präsident Metin Tolan und die Ratsmitglieder die Europäische Union und die Bundesregierung auf, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um denjenigen, die vor dem drohenden Krieg fliehen, eine menschenwürdige Flucht und sichere Unterkunft zu ermöglichen.

Die Ankündigung der Landesregierung, ukrainische Geflüchtete aufzunehmen, werde begrüßt. Die Ratsmitglieder erklären, die Stadt solle ukrainische Geflüchtete über das Landeskontingent hinaus aufnehmen. „Göttingen fühlt sich als demokratische Stadt den Menschenrechten verpflichtet. Wir sind sicherer Hafen – auch für Bürgerinnen und Bürger der Ukraine“, so der Wortlaut der Resolution.

Invasion sofort beenden

Der Rat und die Uni stellen den Antrag für die Sitzung des Verwaltungsausschusses der Stadt Göttingen am Montag 28. Februar. Die Resolution im Wortlaut: „Der Rat der Stadt Göttingen und der Georg-August-Universität Göttingen verurteilen den völkerrechtswidrigen Einmarsch Russlands in die Ukraine scharf. Für das militärische Vorgehen Russlands gibt es keine Rechtfertigung. Der Rat der Stadt und die Georg-August-Universität Göttingen fordern die russische Führung auf, die Souveränität der Ukraine anzuerkennen, die Truppen vom ukrainischen Staatsgebiet abzuziehen und die Invasion mit sofortiger Wirkung zu beenden. Auch die Anerkennung der Separatistengebiete Luhansk und Donezk verurteilen wir als einen Akt Russlands völkerrechtswidriger Destabilisierungsstrategie. Die Gebiete sind Teil des Territoriums der Ukraine, die ein souveräner Staat mit einem Recht auf vollständige Selbstbestimmung ist. In diesem Konflikt kann es nur eine diplomatische Lösung geben. Die Wahrung des Völkerrechts, der Menschenrechte und des Lebens der ukrainischen Bürgerinnen und Bürger in Selbstbestimmung, Würde und Freiheit ist für die Stabilität der internationalen Ordnung unerlässlich. Der Rat der Stadt und die Georg-August-Universität Göttingen solidarisieren sich mit den Bürgerinnen und Bürgern der Ukraine und fordern die Europäische Union und die Bundesregierung auf, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um denjenigen, die vor dem drohenden Krieg fliehen, eine menschenwürdige Flucht und sichere Unterkunft zu ermöglichen. Wir begrüßen die Ankündigung der Landesregierung, ukrainische Geflüchtete aufzunehmen. Weitergehend erklärt sich die Stadt Göttingen bereit, ukrainische Geflüchtete über das Landeskontingent hinaus aufzunehmen. Göttingen fühlt sich als demokratische Stadt den Menschenrechten verpflichtet. Wir sind sicherer Hafen – auch für Bürgerinnen und Bürger der Ukraine.“

Flagge der Ukraine wird gehisst

Um die Solidarität der Stadt Göttingen mit der Ukraine symbolisch auszudrücken, werde am 18. März, dem achten Jahrestag der unrechtmäßigen Annexion der Krim durch Russland, die ukrainische Flagge vor den öffentlichen Gebäuden der Stadt gehisst.

Rat und Uni begründen die Resolution folgendermaßen: „In einer voraufgenommenen Wutrede vom 21. Februar 2022 hat der russische Präsident Vladimir Putin die beiden Separatistengebiete auf ukrainischem Boden, Luhansk und Donezk, als eigenständige Staaten anerkannt und im Anschluss ein militärisches Bündnis mit ihnen geschlossen. Wenige Stunden später waren russische Truppen mitsamt Panzern an der Kontaktlinie zur ukrainischen Armee. Durch diese indiskutable Verletzung der territorialen Integrität beerdigt er das Abkommen von Minsk. In der Nacht zum 24. Februar startete Russland umfassende Angriffe auf militärische Ziele und große ukrainische Städte. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass die Entscheidung zu diesem Vorgehen bereits getroffen worden sein muss, als sich Macron und Scholz noch Tage vorher zu diplomatischen Gesprächen nach Moskau begeben haben.“

Einseitige Invasion eines unabhängigen Staates

Putin nenne es zynischerweise eine „Friedensmission“, doch völkerrechtlich handele es sich ganz klar um eine einseitige Invasion eines unabhängigen Staates. Es handele sich um einen Völkerrechtsbruch in einem Ausmaß, der in diesem Konflikt neu sei, um den Völkerrechtsbruch, wie er lange befürchtet wurde. Weiter heißt es in der Begründung: „Russlands Berufung auf vermeintliche Sicherheitsinteressen sind hierbei nur eine unhaltbare Rechtfertigung nach innen, die als solche benannt werden muss. Es ist furchtbar, dass Menschen, die uns so nahe sind, die sich ein friedliches Leben in einer Demokratie wünschen, die Aussicht auf dieses Leben brutal genommen werden soll.“

In dunkelsten Zeiten zusammenstehen

Vom Rat der Stadt solle ein gemeinsames, starkes Zeichen ausgehen: Demokratinnen und Demokraten stehen in dunkelsten Zeiten zusammen.