Die Rettung einer verletzten Wanderin am Samstag gestaltet sich für die Einsatzkräfte schwierig. Am Ende müssen sie die Frau zu Fuß retten.

Am Samstag am Großen Knollen Wanderin verletzt sich bei Sturz: Geländerettung im Einsatz

Abenteuerlicher Einsatz für den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Wochenende: Bei einem Sturz in winterlichem Gelände verletzte sich eine Frau am Samstagmittag schwer am Bein. Das berichtet der ASB in einem Einsatzbericht.

Wegen des tiefen Schnees muss die Geländerettung zum Einsatz kommen. Foto: Geländerettung ASB Barbis

Zwar konnte die Kommunale Regional-Leitstelle Göttingen den Notruf und den Unfallort genau orten, dennoch sei das abgelegene Gelände westlich vom Großen Knollen nur schwer erreichbar gewesen. Für den Rettungswagen vom ASB Barbis gab es demnach oberhalb 500 Metern wegen der hohen Schneelage kein Durchkommen mehr.

Gemeinsam geht es zu Fuß weiter

Daher traf man sich auf sicherem Terrain an der Scharzfelder Hütte mit dem Tiefschnee-tauglichen Allrad-Defender der Geländerettung, die parallel mit alarmiert war, und rückte gemeinsam weiter vor, so heißt es im Bericht weiter.

Doch damit nicht genug: Schließlich blockierten auch noch umgestürzte Bäume diesem Sonder-Fahrzeug die Durchfahrt, berichtet der ASB. Zu Fuß bahnte sich daher ein gemischter Fußtrupp vom ASB und dem DRK mit einem Notfallrucksack und einem Funkgerät die letzten paar hundert Meter durch den tiefen Schnee zur Patientin und führte vor Ort die Erstversorgung durch.

Mit vereinten Kräften, so heißt es in der ASB-Mitteilung weiter, brachte man die Frau schließlich aus dem Wald zum zwischenzeitlich angerückten Defender und ins Krankenhaus. Das ASB-Quad-Team unterstützte den Transport von Mannschaft und Gerät aus dem „alpinen“ Gelände.