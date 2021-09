261.686 Bürger im Kreis Göttingen mindestens einmal geimpft

261.686 Impfungen gegen Covid-19 erfolgten bislang durch den Landkreis Göttingen mit seinen Impfzentren sowie durch niedergelassene Ärzte im Kreisgebiet (Stand 3. September, 11 Uhr). Damit haben 133.885 Personen eine Erstimpfung erhalten, 127.801 Personen sind bereits vollständig geimpft.

Der Anteil der Impfungen in den stationären Impfzentren des Landkreises an den Standorten Herzberg und Göttingen sowie durch deren mobile Teams liegt bei 147.582 Personen. In den Praxen der niedergelassenen Ärzte im Kreisgebiet wurden 114.104 Personen geimpft.

Ohne Terminvereinbarung

Weiterhin ist das Walk-in-Impfen in den Impfzentren des Landkreises möglich. Die Zeiten, in denen die Impfzentren laut Landkreis gesichert für Impfen ohne vorherige Terminvereinbarung geöffnet sind, lauten ab sofort:

Impfzentrum Herzberg, Sporthalle Oberschule, Heidestraße 10, donnerstags und freitags von 9 bis 12.45 Uhr sowie 14 bis 15.30 Uhr; Impfzentrum Göttingen, Sporthalle, BBS II, Godehardstraße 11, mittwochs und samstags in der Zeit von 9 bis 12.45 Uhr sowie 14 bis 15.30 Uhr. Die Impfungen erfolgen mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson, denn bei diesem Präparat ist ein Impftermin für den vollständigen Impfschutz ausreichend.

Seit Samstag, 4. September, werden bis zu deren Schließung in den Impfzentren insbesondere bereits terminierte Zweitimpfungen mit den Impfstoffen der Hersteller Biontech, Moderna und Astrazeneca vorgenommen. Erstimpfungen für diese Präparate finden aufgrund des Auslaufens der Impfzentren Ende des Monats dort nicht mehr statt. Denn der Zweitimpfungstermin würde nach der Schließung der Impfzentren liegen.

Impfzahl Stadt Göttingen

Seit Beginn der Impfkampagne im Januar 2021 wurden im Impfzentrum Siekhöhe und durch die mobilen Teams sowie durch niedergelassene Ärzte in der Stadt Göttingen bis Donnerstag, 2. September 2021, insgesamt 185.462 Impfungen verabreicht.

kic