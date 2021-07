Gerste bringt Göttinger Landwirten bislang mäßigen Ertrag

Die Grannen machen das Gerstenfeld zum Windspiel – bis der Mähdrescher kommt. Wie jedes Jahr schneiden und dreschen Landwirte die Gerste als eine der ersten Feldfrüchte. Wie läuft es?

Wir haben mit Markus Gerhardy aus Gieboldehausen gesprochen. Er ist Kreislandwirt in Göttingen und Vorsitzender des Göttinger Landvolks im Kreisverband. „Wir freuen uns, dass es jetzt los geht“, sagt er am Dienstag. Bisher sei es zu nass gewesen, um mit der Gerstenernte zu beginnen. „Wir müssen uns bemühen, die Gelegenheiten zu nutzen“, betont er in Hinblick auf das trockene Wetter am Dienstag.

So geht es der Gerste

„Wir hatten gute Bestände und genügend Niederschlag“, beschreibt er das Geschehen auf dem Feld. Doch dann habe die Hitze des Junis sich auf das Wachstum ausgewirkt – und die Pilzkrankheit Ramularia. Dafür ist laut Markus Gerhardy kein Pflanzenschutzmittel mehr einsetzbar – in Niedersachsen sei der notwendige Wirkstoff Chlorthalonil verboten.

Seine Kolleginnen und Kollegen in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hatten laut agrarheute.de aufgrund von Notzulassungen in ihren Ländern im Frühjahr die Möglichkeit, die Blattkrankheit zu bekämpfen.

Pflanzen hatten zu kämpfen

Und so beobachtet Kreislandwirt Gerhardy im Landkreis Göttingen mittlere Erträge – also durchschnittliche Menge je Hektar – bei schlechter Qualität. Die Körner seien durch die Hitze im Juni klein ausgefallen. „Das ist die Konsequenz des Arbeitens unter freiem Himmel“, bemerkt er. Aber: Eine endgültige Einschätzung könne immer erst am Ende einer Ernte getroffen werden.

Landvolkpräsident optimistisch

Laut Bauernverband ist die Anbaufläche von 2020 auf dieses Jahr von 155.000 Hektar auf circa 150.000 Hektar gesunken.

„Wir befinden uns mit der Ernteerwartung im oberen Drittel, gemessen am langjährigen Durchschnitt“, sagte Landvolkpräsident Holger Hennies Anfang des Monats in Hinblick auf die gesamte Getreideernte im Land Niedersachsen.

Das kommt nach der ersten Etappe

Nach der Ernte ist vor der Ernte. Da Landwirte nicht einfach immer dieselbe Pflanzenart auf einem Acker anbauen können, werden nach der Gerstenernte im Landkreis Göttingen in der Regel Winterraps gesät – oder eine Zwischenfrucht.

Zwischenfrüchte sind vor dem Ausbringen von Sommersaatgut für niedersächsische Landwirte Pflicht, wenn sie in nitratbelasteten Gebieten wirtschaften. Das ist im Landkreis Göttingen nicht der Fall. Landwirt Markus Gerhardy nennt das Vorbeugen von Bodenerosion als einen von mehreren möglichen Gründen, warum Bauern vor dem Ausbringen von Sommerraps oder Rüben im August erstmal Zwischenfrüchte in den Boden setzen. Auch auf die Nährstoffe und Krankheiten im Boden kann eine Zwischenfrucht Einfluss nehmen.

Nach der Zwischenfrucht nach Gerste drillen Landwirte im Landkreis Göttingen üblicherweise Rüben oder Mais, berichtet Markus Gerhardy aus Gieboldehausen.

Bald geht es weiter

Nach der Gerste geht es weiter zur Weizenernte. Markus Gerhardy schätzt: „Bis zur Weizen- und Rapsernte wird es noch 10 bis 14 Tage dauern. Das setzt uns noch nicht unter Druck.“

Viele Landwirte rüsten ihre Schneidwerke aber auch mit zusätzlichen Messern aus, denn: Der Raps wird fast zeitgleich mit dem Weizen reif.

Rapsöl kommt auch aus Göttingen

Zusätzliche, senkrecht am Schneidwerk angebrachte Messer sorgen dafür, dass der Mähdrescher im Rapsgestrüpp nicht überfüllt und die Schoten vor dem Dreschen im Inneren des Fahrzeugs aufplatzen.

Raps gehört zur Gattung Kohl. Aus den schwarzen Samen wird Rapsöl gewonnen, das als Lebensmittel benutzt werden kann, aber auch Bio-Kraftstoff und -Kunststoff werden daraus produziert.

Raps ist reif, wenn die Samen schwarz sind und lose in der Schote liegen.