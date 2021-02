Hintergrund

Das Tückische am Säure- oder Langzeitzünder ist dessen Funktionsweise. Dabei hält zumeist eine Scheibe aus Zelluloid oder Kunststoff den Schlagbolzen fest. Beim Aufprall auf der Erde zerbricht eine Glas-Ampulle voller Aceton. Das Lösungsmittel löst das Zelluloid auf und den Schlagbolzen aus, es kommt zur Explosion. In wenigen Bomben sorgt eine Metallfeder für die Zündung. Diese Zündmechanismen haben oft versagt, ihr Anteil an den Blindgängern ist besonders hoch. Kam die Bombe zum Beispiel verkehrt herum zur Ruhe, tropfte das Aceton nicht wie vorgesehen direkt auf das Zelluloid. Normalerweise kann der Zünder über die Aceton-Menge zwischen einer und 144 Stunden eingestellt werden – 75 Jahre waren nicht vorgesehen. Deshalb ist bei Bomben dieser Art das Sprengen unvermeidlich.

