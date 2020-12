Die Partnerschaft für Demokratie (PfD) im Landkreis Göttingen und die Partnerschaft in Osterode gehören zu den mehr als 300 „Partnerschaften für Demokratie“ im Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Sie werden finanziert durch das Bundesamt für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Einmal im Jahr veranstaltet die Partnerschaft für Demokratie eine Demokratiekonferenz. Besonders eingeladen sind alle Menschen, die sich beruflich, privat oder im Ehrenamt für das demokratische Zusammenleben unterschiedlicher Menschen in der Region engagieren. Die Demokratiekonferenz ist ein offenes Forum, bei dem Menschen, denen das demokratische Zusammenleben in der Region am Herzen liegt, miteinander in Kontakt gebracht werden, und eine Auseinandersetzung mit thematischen Schwerpunkten der Partnerschaft stattfindet. Aus dieser Vernetzungsarbeit sollen neue Ideen für Projekte und Aktionen in der Region entstehen.

