Weitere Aktionen geplant

Die Karton-Aktion von „Uni Göttingen unbefristet“ am Donnerstag soll nach Angaben der Initiative nur der Anfang gewesen sein: Sie sei der Auftakt für weitere Aktivitäten, die der Forderung der Beschäftigten in diesem Semester Nachdruck verleihen sollen, heißt es in einer Stellungnahme der Initiative.

Angekündigt ist etwa eine Online-Diskussion am Dienstag, 1. Dezember, um 12 Uhr. Hierbei sollen sich Betroffene untereinander austauschen können. Interessierte können sich nach Angaben der Initiative per E-Mail an uni-goettingen-unbefristet@posteo.de anmelden. Für Nachfragen steht unter derselben Mail-Adresse Franziska Brinkmann zur Verfügung.

Zuletzt hatte „Uni Göttingen unbefristet“ im Juni ein Online-Treffen veranstaltet. Im Januar machten die befristet Beschäftigten der Universität mit einer „Klopf-Aktion“ auf dem Zentralcampus auf sich aufmerksam. Damals gingen sie von Büro zu Büro, um auf ihr Anliegen hinzuweisen. Wie auch am Donnerstag stapelten sich im Januar an mehreren Orten auf dem Campus die symbolischen Umzugskartons.