Großbrände in Fachwerkstädten der Region – eine Chronik

In den Ortskernen der Fachwerkstädte in Südniedersachsen kommt es immer wieder zu verheerenden Großbränden. Eine Auswahl aus den vergangenen Jahren:

In der Silvesternacht 1998/1999 lösen Feuerwerkskörper einen Großbrand in der Altstadt von Osterode aus. Mehrere Häuser brennen aus oder werden schwer beschädigt. Als eine der ersten Städte Niedersachsens verbietet Osterode Feuerwerk im Zentrum. Weitere Städte folgen.

Januar 2005: Durch Brandstiftung geht der Nordturm der Göttinger Johanniskirche in Flammen auf. Schadenshöhe: 3,2 Millionen.

März 2005: Ein Hausbesitzer stirbt bei einer von ihm verursachten Explosion eines Hauses an den Langen Brücke in Einbeck. 400 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen, die auf Nachbarhäuser übergreifen. Drei Einsatzkräfte werden verletzt, fünf denkmalgeschützte Fachwerkhäuser schwer beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund fünf Millionen Euro.

August 2005: Ein Dachstuhlbrand in der Duderstädter Apothekenstraße breitet sich in Windeseile auf direkt angrenzende Fachwerkhäuser aus. Eine ganze Häuserzeile ist nicht mehr zu retten. Lehmdecken saugen sich bei den Löscharbeiten mit Wasser voll und drohen einzustürzen. Mehrere Häuser sind nicht mehr bewohnbar, der Schaden geht in die Millionen.

März 2006: In Duderstadt steht ein Haus in der Scharrenstraße in Flammen. Der schnelle Feuerwehreinsatz verhindert, dass weitere Gebäude in der Altstadt zerstört werden.

Mai 2008: An mehreren Stellen in der Mündener Altstadt werden nahezu zeitgleich Brände gelegt. Acht historische Gebäude werden zerstört, sechs Menschen verletzt.

April 2009: In Northeim wütet der schwerste Brand seit mehr als 100 Jahren. Bei dem Großfeuer werden vier Menschen verletzt, acht Fachwerkgebäude zerstört oder schwer beschädigt.

August 2012: Bei einem Feuer in der Einbecker Innenstadt werden zwei Fachwerkhäuser zerstört und drei Menschen verletzt. 2020 versetzt dann eine Serie von Brandstiftungen die Menschen in Einbeck in Angst und Schrecken. ku