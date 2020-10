„Yalla Feminismus“: Mit einer Lesung war Dr. Reyhan Sahin, besser bekannt als Lady Bitch Ray, am Freitag in Osterode zu Gast. Eingeladen hatte der Verein Frauen für Frauen zum Weltmädchentages, coronakonform in ein Zelt auf dem Parkplatz an der Volksbank, die die Veranstaltung unterstützte.

An diesem Abend werde es nicht um Zahlen und Statistiken gehen, die die Benachteiligung von Frauen belegen, kündigte Thekla Gudjons vom Verein Frauen für Frauen an, die mit ihrer Kollegin Dr. Sandra Bonetto die Lesung moderierte. Vielmehr sollten Frauen und Mädchen durch die persönlichen Schilderungen der Autorin bestärkt werden. Sahin ist türkisch-muslimische Alevitin, feierte als Rapperin Erfolge und promovierte in Linguistik. Von ihren diversen Erfahrungen mit Diskriminierung in diesen drei so unterschiedlichen Lebenswelten berichtet sie in ihrem Buch „Yalla Feminismus!“: Wie sie sich als unangepasste Heranwachsende in ihrer religiös-patriarchalisch geprägten Community zu behaupten versuchte, sich in der größtenteils männlich dominierten, sexistischen Hip-Hop-Szene durchboxte und sich als Frau mit ausländischen Wurzeln im Universitätsbetrieb unerwünscht fühlte. Durch ihren Bruder habe sie schon früh den Rap für sich entdeckt und bereits als junges Mädchen entschieden, dass sie professionell Musik machen wolle, erzählte Sahin. Seit 1994 sei sie als Lady Bitch Ray aufgetreten, habe aber auf Drängen ihres Vaters ein Germanistikstudium begonnen. „2006 bin ich quasi über Nacht mit einem Video berühmt geworden“, schilderte die Rapperin. „Doch es ist schwer, als Frau unabhängig Musik zu machen.“ Ausbeutung sei in der Branche gang und gebe.

Da sie in ihren Texten bewusst ihre Sexualität thematisiert habe, habe sie auch mit Anfeindungen leben müssen und sich trotz des Ruhms sehr einsam gefühlt.Als sie wegen ihres „skandalösen“ Raps obendrein ihren Job bei Radio Bremen verlor, habe sie das in eine tiefe Depression gestürzt und dazu gebracht, mit der Musik aufzuhören und wegen einer Therapie eine Auszeit einzulegen. Anschließend habe sie mit ihrer Promotion begonnen. Aber auch hier habe sie die Erfahrung gemacht, dass Frauen benachteiligt werden, betonte Sahin. Den Universitätsbetrieb habe sie als eine Welt erlebt, „in der alte, weiße Männer das Sagen haben“ und sich eine Art Professoren-Harem zulegen, der ihnen zuarbeitet. Doch Sexismus herrsche ebenso in fast allen anderen Berufsbereichen wenn vielleicht auch getarnter, wie sie von anderen Frauen wisse. „Vielen Mädchen und Frauen fehlt es an Selbstbewusstsein“, meinte die Autorin und unterstrich: „Fehler haben wir alle. Wir müssen nur lernen, damit umzugehen und mit uns selbst zufrieden zu sein.“ Sie rief ihr Publikum auf, sich gegenseitig zu ermutigen und aufzubauen. Gerade wenn Frauen an den Rand gedrängt würden, sollten sie Solidarität und Zusammenhalt zeigen. Weil sie sich als Jugendliche immer ausgegrenzt gefühlt habe, habe sie mit Wut und Provokation reagiert, erklärte Sahin. Das sei ihr Antrieb gewesen, kreativ zu werden.

„Findet irgendwas, worin ihr aufgeht“, riet sie ihren zumeist jungen Zuhörerinnen. Und wenn sie fest daran glaubten, dann würden sie ihre Ziele auch erreichen. Zur Unterstützung sollten sie sich mit guten Freundinnen umgeben, mit denen sie sich austauschen können und die sie in ihrem Tun bestärken. Lady Bitch Ray gab sich authentisch, gewährte unverblümt interessante Einblicke in ihren Lebenslauf und machte den Besucherinnen ihrer Lesung Mut, mit Selbstvertrauen ihren Weg zu gehen. All zu oft verlor sie sich jedoch auch in belanglose private Geschichten ohne Quintessenz oder Pointe. Dank Sahin stehe die Bezeichnung Bitch nicht länger für die Verunglimpfung als Miststück oder Schlampe sondern für eine starke, mutige Frau, lobte Moderatorin Dr. Sandra Bonetto die Verdienste der Rapperin.