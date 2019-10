Einbruchschutz: Polizei lädt zu Info-Veranstaltungen

Göttingen. Auf mehreren Präventionsveranstaltungen klären Polizisten im Landkreis über Maßnahmen gegen Einbrüche auf. Am 27. Oktober sind sie in Osterode.

Der kalendarische Herbstanfang liegt hinter uns, die Tage werden kürzer und somit wird es früher dunkel. Gerade in dieser nun bevorstehenden dunklen Jahreszeit sind Einbrecher besonders aktiv. Doch woran liegt das? Durch die frühe Dunkelheit wird in den Wohnungen und Häusern bereits ab 16 oder 17 Uhr die Beleuchtung eingeschaltet – Einbrecher erkennen hier schnell, ob die Wohnung oder das Haus zu diesem Zeitpunkt belebt ist. Hinzukommt, dass die Ganoven in der Dunkelheit schlechter von Nachbarn oder Passanten entdeckt werden können.

Allerdings ist man in dieser dunklen Jahreszeit nicht schutzlos den Dieben ausgeliefert – jeder kann etwas dagegen tun, um die Einbruchsgefahr zu minimieren. Und genau darum drehen sich die kommenden Präventionsveranstaltungen der Polizeiinspektion Göttingen: Die erste Veranstaltung findet am Donnerstag, 24. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Stadthalle in Dransfeld statt.

Weiterhin lädt die PI Göttingen unter dem Motto „Eine Stunde mehr Zeit für Sicherheit“ interessierte Bürger am 27. Oktober in der Zeit von 10 bis 15 Uhr in ihre Räumlichkeiten in der Otto-Hahn-Straße 2 in Göttingen-Weende ein. Ebenfalls findet an diesem Tag im Zeitraum von 15 bis 18 Uhr eine Vortragsveranstaltung in den Räumlichkeiten des Polizeikommissariats Osterode in der Straße Abgunst 5 statt.

Bei den informativen Einbruchschutzveranstaltungen für Jedermann stellen Experten der Polizei zeitgemäße Exponate für wirksamen Einbruchschutz vor. Unterstützt werden sie hierbei durch kompetente Netzwerkpartner. Die sogenannten Errichter-Unternehmen sind durch das Landeskriminalamt geprüft und zertifiziert und stehen ebenfalls Interessierten mit Rat und Tat zur Seite. So besteht die Möglichkeit zur umfassenden Information über das Phänomen des Einbruchs an sich und die Möglichkeiten, sich und sein Eigentum bestmöglich zu schützen.

Sicherheitsgefühl wird geschädigt

Marko Otte, Beauftragter für Kriminalprävention der PI Göttingen, berichtet, dass viele Menschen behaupten: „Bei mir gibt es nichts zu holen“. Nicht unterschätzen sollte man allerdings, dass gerade das Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden durch einen Einbruch stark in Mitleidenschaft gezogen wird. So kann es im Nachgang zu schweren traumatischen Störungen, bis hin zum Verkauf der Immobilie kommen.

Um dem entgegenzuwirken bieten die Präventionsveranstaltungen der Polizei eine gute Informationsmöglichkeit.

Anmeldungen sind nicht erforderlich. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.POL