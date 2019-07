Ein blinder König und sein Jagdschloss – Ist die Geschichte wahr?

Die Geschichte des Königreichs Romkerhall, des kleinsten der Welt, wie Susanne Bauer ihren Restaurant- und Cafébetrieb in aller Bescheidenheit bewirbt, muss in einem zentralen Detail wohl umgeschrieben werden. Bauer ist Eigentümerin des Ausflugsziels am Romkerhaller Wasserfall und sie behauptet,...