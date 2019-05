Mit Hightech gegen Wildunfälle

Mit einer neuen Technik will der Landkreis Göttingen gegen die häufigen Wildunfälle vorgehen. In der Sitzung des Kreistages am vergangenen Donnerstag gab er auf Antrag der CDU-Kreistagsfraktion grünes Licht für die Testinstallation von vier Wildwarnsystemen des Typs akustischer Wildwarnreflektoren...