Vorträge und Informationen am 32. Diabetestag

Der 32. Diabetestag am Samstag im vollbesetzten Bad Lauterberger Kurhaus stand ganz im Zeichen des 50-jährigen Bestehens der Diabetesklinik, die heute zum Diabeteszentrum gewachsen ist. So gab der Ärztliche Leiter, Dr. Thomas Werner, gleich zu Beginn einen Rückblick auf die vergangenen 50 Jahre in...