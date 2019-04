Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist nach wie vor hoch

Es werde in der Bundesrepublik viel darüber gesprochen, aber noch zu wenig getan, das Schlagwort sei „bezahlbare Mieten“, sagte Landrat Bernhard Reuter, Aufsichtsratsvorsitzender der Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH, auf der Gesellschafterversammlung im Landhaus Schulze in Herzberg. Er...