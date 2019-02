Ziel ist es, alle Mütter gleichzustellen

Mit einem Frauenfrühstück stellte sich die neue Kreisfrauensprecherin Sandra Oferath vom SoVD-Kreisverband Osterode vor. Sie lud am Samstag ins Hotel Waldsegler nach Bad Sachsa ein. Als Gäste konnte sie die Landesfrauensprecherin Roswitha Reiß und den SoVD-Kreisvorsitzenden Frank Uhlenhaut begrüßen.

Ein starkes Bündnis für die Rechte der Frauen liegt der neuen Kreisfrauensprecherin am Herzen. Dafür will sie die Kontakte und die Kommunikation unter anderem mit den Gleichstellungsbeauftragten im Kreisverbandsgebiet ausbauen. Zudem ist ihr der Austausch mit den Frauensprecherinnen der SoVD-Ortsverbände wichtig.

„Die Gleichstellung der Frau braucht kontinuierliche Anstrengungen auf allen Ebenen“, konstatierte auch Roswitha Reiß. Sie ging in ihrer Rede auf das bislang Erreichte, aber auch auf die immer noch vorhandenen Defizite ein. Dazu zählte die Landesfrauensprecherin auch die Mütterrente. Zwar reicht seit dem 1. Januar die Erziehung von zwei vor 1992 geborenen Kindern für eine gesetzliche Rente aus. Für diese Kinder werden seit Jahresbeginn zweieinhalb Beitragsjahre statt nur zwei im Rentenkonto gespeichert. Damit haben gerade viele ältere Hausfrauen erstmals einen eigenen Rentenanspruch. „Dennoch“, so Roswitha Reiß, „sind wir erst am Ziel, wenn alle Mütter gleichgestellt sind.“ Denn für ab 1992 geborene Kinder werden nach wie vor jeweils drei Jahre angerechnet. Roswitha Reiß gab abschließend noch den Hinweis, dass die Erziehungszeiten beim zuständigen Rentenversicherungsträger zu melden sind.