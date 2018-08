Göttingen schert „auf Erfolgsspur ein“

Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler hat zu einem Streifzug durch das vergangene Wirtschaftsjahr in Göttingen und einem Ausblick eingeladen. Etwa 850 Gäste sind ihm am Dienstagabend dazu gefolgt. In der Lokhalle präsentierte Köhler (SPD) beim 10. Wirtschaftsempfang der Stadt die wesentlichen...