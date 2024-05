Das Jahr 2024 ist der Erneuerung vom ältesten Märchenpark in Deutschland, dem Märchengrund in Bad Sachsa, gewidmet. 100.000 Euro Fördergelder aus dem Leader-Programm fließen allein in eine Frischekur in die gesamte Anlage fließen. Die Bau- und Sanierungsarbeiten sollen im Sommer 2024 umgesetzt werden. Als neue Betreiberin der Anlage wird zudem TV-Star Janette Rauch, bekannt unter anderem aus der Telenovela „Rote Rosen“ und der Krimiserie „Notruf Hafenkante“ wird die Geschicke künftig leiten. © HK | Thorsten Berthold