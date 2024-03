Die „Nacht der offenen Pforte“ am Ostersonntag, dem 31. März, ab 19 Uhr, ist ein idealer Ausflugstipp, um im Kloster Walkenried mit Familie und Freunden in die faszinierende Welt des Mittelalters einzutauchen. Gäste können gregorianischen Wandelgesängen lauschen, sich in der Schreibwerkstatt der Mönche versuchen oder aber in die Geheimnisse mittelalterlicher Handwerkskunst einweihen lassen. Tickets sind im Vorverkauf in den Tourist-Infos Walkenried & Bad Sachsa sowie an der Abendkasse erhältlich. © HK | Thorsten Berthold