Bad Sachsa/Walkenried. Sitzungsmarathon im Südharz geht in die nächste Runde, Bürger sind willkommen. Die Themenübersicht aus Bad Sachsa und Walkenried.

Der Sitzungsmarathon in der Kommunalpolitik im Südharz geht in der Woche vom 19. bis 23. Februar 2024 weiter. Zum Auftakt stehen am Montag, 19. Februar, in Bad Sachsa und Walkenried gleich drei Termine an.

Tourismus und Kinder stehen in Walkenried im Fokus

In Walkenried wird am 19. Februar zu zwei Sitzungen eingeladen. Zunächst richtet sich der Fokus dabei auf die Kinder und Jugendliche in der Kommune. So wird bei der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales der Gemeinde Walkenried die Jugendpflegerin ihren Bericht geben. Ferner wird noch über den Haushalt 2024 gesprochen.

Beginn der Sitzung ist um 17 Uhr in der ehemaligen Grundschule in Walkenried, Am Geiersberg 2.

Die Sitzung findet in der Bücherei statt, diese ist über den Nebeneingang des Gebäudes erreichbar.

Ebenfalls an dem Abend tritt an gleicher Stelle der Ausschuss für Tourismus und Kultur der Kommune zusammen. Neben den Ansätzen im Haushalt 2024 aus dem Teilbereich soll insbesondere über erste Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept der Gemeinde sowie deren Finanzierung beraten werden.

Verantwortliche aus Bad Sachsa geben Einblick in aktuelle Entwicklungen

In Bad Sachsa hingegen startet um 17 Uhr am 19. Februar die Sitzung des Tourismusausschusses. Hier stehen im öffentlichen Teil des Termins insbesondere die Berichte von zwei wichtigen Entscheidern im Fokus: So werden die Leiterin der Tourist-Information in der Uffestadt, Karen Ruppelt, sowie der Geschäftsführer der städtischen Gesellschaften, Thomas Döbber-Rüther, Ausführungen geben.

Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 17 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus, Bismarckstraße 1.

Was passiert mit der Kindertagesstätte in Wieda?

Die Verschnaufpause für die Politik in der Gemeinde ist nur kurz, denn am Dienstag, dem 20. Februar, geht es erneut mit gleich zwei Sitzungen in den Räumen der ehemaligen Grundschule in Walkenried weiter. Zunächst tritt um 17 Uhr der Ausschuss für Schule und Kindergarten zusammen. Hier stehen zwei zukunftsweisende Projekte für die Kommune im Fokus: Die geplante, grundlegende Sanierung der Grundschule in Walkenried sowie die Frage, wie es mit der Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Wieda weitergehen soll. Plant man einen Neubau auf dem ehemaligen Sportplatz, wird die Kita in das Kurhaus integriert oder aber soll die aktuelle Unterkunft in der ehemaligen Grundschule saniert werden?

Bei der an diesem Tag sich anschließenden Sitzung des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen und Bauen (Beginn 19 Uhr) wird direkt weiter über die Kita in Wieda sowie die Grundschule im Klosterort gesprochen. Ferner wird das Hochwasser von Weihnachten 2023 und Lehren aus diesem thematisiert sowie über die Frage nach Visionen und Ideen zu Gesellschaften der Gemeinde gesprochen.

Haushalt 2024: Wie sollen die Gelder im Südharz verwendet werden?

Zum Abschluss der intensiven Arbeitswoche tagt am Donnerstag, 22. Februar, der Ausschuss für Feuerschutz der Einheitsgemeinde Walkenried. Einziger Tagesordnungspunkt ist hier die Beratung über den Haushalt 2024.

Beginn der Sitzung ist um 18 Uhr in der ehemaligen Grundschule in Walkenried, Am Geiersberg 2.

Einwohner können Fragen an Politik und Verwaltung stellen

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus den Kommunen im Südharz sind zu den Terminen eingeladen.

Je nach Bedarf findet bei den verschiedenen öffentlichen Sitzungen jeweils eine Fragestunde für die Einwohnerinnen und Einwohner statt.

Es wird gebeten, Fragen zu stellen und keine Statements abzugeben.

