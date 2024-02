Zum 1. November 2023 hat die InterSpa-Gruppe das Erlebnis- und Spaßbad Salztal Paradies in Bad Sachsa als neuer Betreiber übernommen. Aber nicht nur das: In der Summe sollen mit Eigenkapital, Fördergeldern und auch städtischen Mitteln 49 Millionen Euro in die Modernisierung des Bades und den Bau eines neuen Hotels fließen. Beim geplanten Umbau der Badelandschaft muss noch einmal bei den Planungen aufgrund von einem Einspruch des Landkreises Göttingen nachgebessert werden. © Mundel Architekten | Mundel Architekten